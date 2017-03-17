У Путіна відреагували на заяву представника РФ при ОБСЄ щодо "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"

У Кремлі заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про визнання «документів», виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи не вважають у Кремлі, що наслідки цього рішення були надмірно негативними, і настав час скасувати цей тимчасовий захід.

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«Ні, не вважають. Цей захід дійсно вимушеним і, насамперед, Москва керувалася гуманітарними міркуваннями. І те, як розвивається, на жаль, ситуація, поки демонструє правоту рішень, які приймалися в цьому руслі», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що Росія може скасувати своє рішення про визнання "паспортів" "ЛНР" і "ДНР". Але Кремль висуває ще низку вимог до України.