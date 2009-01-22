Газпром віддав РосУкрЕнерго «з усім потрохом» на відкуп Нафтогазу?

Швейцарська компанія "РосУкрЕнерго" не просто перестала бути посередником у російсько-українській газовій торгівлі. Виявляється, її борг перед "Газпромом" в 1,7 мільярда доларів продано НАК "Нафтогаз України", і тепер українська компанія хоче забрати в "РосУкрЕнерго" в рахунок боргу весь її газ. Про це пише сьогодні російська газета "Ведомости".

До 2008 року "Газпром" постачав газ в Україну через швейцарську компанію "РосУкрЕнерго", що належить на 50% "Газпрому", 45% - Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ. Схема була такою: "РосУкрЕнерго" купувала в "Газпрому" близько 60 мільярдів кубометрів газу за рік, потім на кордоні Росії і України продавала трохи більше 50 мільярдів кубометрів "Нафтогазу", а решту експортувала до Європи. Відповідно, "Нафтогаз" платив "РосУкрЕнерго", та - "Газпрому", пише видання.

Тепер схема змінилася, "Газпром" і "Нафтогаз" перейшли на роботу без посередників. Як зазначає газета, в "РосУкрЕнерго" був серйозний актив – понад 10 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах (ПСГ) України. І був пасив - борг перед "Газпромом" в розмірі близько 1,7 мільярдів доларів, каже менеджер "Газпрому" і джерело, близьке до РУЕ.

Пасив тепер проданий: "Газпром" переуступив борги швейцарського трейдера "Нафтогазу", і колишній посередник тепер став боржником українського державного холдингу. За інформацією газети, "Нафтогаз" одержав аванс від "Газпрому" за транзит російського газу до Європи (сума не називається; в цілому за рік транзит має обійтися приблизно в 2,3 млрд. дол.), а "Нафтогаз" цими грошима заплатив за борг "РосУкрЕнерго". Цей етап схеми описують і російські, і українські джерела: менеджер "Газпрому", близьке до швейцарської компанії джерело, співробітник Білого дому, український чиновник, близький до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Представники "РосУкрЕнрего", "Нафтогазу" і "Газпрому" від коментарів відмовилися, пише газета.

Як зазначають "Ведомости", далі версії розходяться.

Російська (її висловлюють менеджер "Газпрому" і джерело, близьке до РУЕ) полягає в тому, що "Нафтогаз" тепер має сам домовлятися з колишнім посередником про погашення боргу - через залік боргу самого "Нафтогазу" перед “РосУкрЕнерго" (за заявами останньої, це 650 мільйонів доларів за прострочення платежів у 2008 році, але Україна їх не визнає), через виплату газом з ПСГ або якось іще.

Українська версія (її дотримується чиновник, близький до Ю.ТИМОШЕНКО): разом з боргом "Нафтогазу" перейшло право вимоги всього газу "РосУкрЕнерго" з ПСГ, який оцінено в 1,6 мільярда доларів. Виходить близько 160 доларів за 1000 кубометрів, якщо брати всі 10 мільярдів кубометрів; майже на 11% нижче за торішню ціну газу "РосУкрЕнерго" для України.

У "РосУкрЕнерго" більше немає запасів, все, що зберігається в ПСГ, - понад 20 мільярдів кубометрів - це запаси "Нафтогазу", заявив учора і перший заступник голови правління "Нафтогазу" Ігор ДІДЕНКО. Ще одне непряме підтвердження - директива, яку 19 січня дала Ю.ТИМОШЕНКО керівництву "Нафтогазу" для переговорів з "Газпромом": "Одержати... у РАТ "Газпром" право вимоги на природний газ в обсязі не менше 10,345 мільярда кубометрів загальною вартістю 1,6 мільярда доларів, який належить компанії "РосУкрЕнерго АГ" і знаходиться в ПСГ України".

"Оплату здійснити за рахунок коштів, одержаних як аванс за послуги (транзиту) в 2009 році", - цитують "Ведомости" директиву. Копію директиви опублікувало вчора інтернет-видання "Українська правда", достовірність підтвердив виданню радник українського прем`єра Олександр ГУДИМА.

"Нафтогаз" і "Газпром" "провели ряд фінансових операцій", в результаті яких "Нафтогаз" одержав у власність близько 11 мільярдів кубометрів газу, розповідає О.ГУДИМА. Основний обсяг - з колишніх запасів "РосУкрЕнерго", що залишилося, - із запасів компанії "УкрГазЕнерго" (СП "Нафтогазу" і "РосУкрЕнерго"), додає він.

"РосУкрЕнерго", втім, учора спростувала всі заяви "Нафтогазу" про перехід прав власності на її газ. Юристи Д.ФІРТАША вже готують документи для подачі позову до "Газпрому" в суд Лондона, стверджує підприємець з його оточення, пише газета.