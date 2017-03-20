Порошенко: За весняні місяці мусимо завершити перехід судової системи до триланкової

Президент України Петро Порошенко очікує, що новий Верховний суд запрацює вже у травні-червні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«Я дуже вдячний парламенту, який підтримав конституційні зміни в частині правосуддя і низку законів. Зараз триває безпрецедентний конкурс, за результатами якого буде створено новий Верховний суд на засадах відкритості і конкурентності. В ньому беруть участь і чинні судді, і кандидати з-поза судової системи, адвокати та науковці. На старті надійшло півтори тисячі заявок, зараз залишилося трохи більше п’ятисот кандидатів», - розповів він.

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За словами президента, перевіряти кандидатів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності Вищій кваліфікаційній комісії суддів допомагає громадськість.

«Очікую, що новий Верховний суд запрацює вже у травні-червні. Мусимо за ці весняні місяці проголосувати нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи з чотириланкової до триланкової, чим завершимо процес виконання рекомендацій Ради Європи з цього питання», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року. До участі в конкурсі були допущені 653 кандидати.