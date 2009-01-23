У міністерствах потрібні держсекретарі

У Головному управлінні державної служби України заявляють про необхідність запровадження у структурі міністерств посади “державний секретар”.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання обговорювалося під час круглого столу “Державна служба і громадянське суспільство у демократичній державі: політична неупередженість та реалізація публічного інтересу”, який відбувся сьогодні у Києві.

“Розмежування політичних і адміністративних посад є одним із пріоритетних завдань для України на шляху до приведення системи врядування до європейських стандартів”, - зазначив начальник Головдержслужби України Тимофій МОТРЕНКО.

У зв’язку з чим, керівництво відомства вважає, що сьогодні є очевидною необхідність виділення в структурі міністерств “політичного блоку”, до якого мають увійти міністр, один або декілька його політичних заступників та патронатна служба (політичний кабінет), та блоку “професійної державної служби”, очолюваного державним секретарем. Останній повинен призначатися на професійній основі і бути достатньо захищеним законом.

Довідка УНІАН. Україна вже мала спробу розмежувати адміністративні і політичні посади у 2001 році, коло було запроваджено інститут держсекретарів. Водночас, цей досвід виявився негативним, оскільки політичні та адміністративні функції між різними посадами не були чітко розділені, що призвело до порушення балансу повноважень.