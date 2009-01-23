Тимошенко думає, що для Фірташа розмова з нею - завелика честь

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється брати участь у програмі „Свобода на Інтері” 23 січня разом із власником „РосУкрЕнерго” Дмитром ФІРТАШЕМ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Кабінету Міністрів України щодо відмови керівництва уряду брати участь у політичних програмах на телеканалі „Інтер”.

«Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України уповноважене заявити про принципову відмову прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО брати участь у програмі „Свобода на Інтері” 23 січня разом із власником „РосУкрЕнерго” Д.ФІРТАШЕМ”, - наголошується в заяві.

На переконання авторів заяви, “після всіх своїх дій Д.ФІРТАШ мусить дискутувати не у прямому ефірі з прем’єр-міністром, а зі слідчим у Генеральній прокуратурі”.

Також у прес-службі Кабміну зазначають, що “вже не є таємницею, що справжнім власником каналу „Інтер” є акціонер „РосУкрЕнерго” Д.ФІРТАШ”, і прем’єр-міністр вважає для себе та для своїх прихильників неприпустимим брати участь “у політичному фарсі під виглядом ток-шоу”.

На думку авторів заяви, остання „Свобода на Інтері” за участю першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА довела, що “завдання програми – не пошук і встановлення істини та об’єктивний аналіз складної ситуації, а справжня травля”.

Тож, наголошується в заяві, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО прийняла рішення ігнорувати політичні програми телеканалу „Інтер”, “доки журналісти, керівники і власники цього каналу не припинять нищити свободу слова і не згадають про суть своєї професії – чесність, об’єктивність, незаангажованість”.

Як повідомлялося, телеканал “Інтер” запросив прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО 23 січня взяти участь у програмі "Свобода на Інтері". У студію запрошений і співвласник «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАШ.

Тема програми - результати газових переговорів між Україною і Росією, а також значення і наслідки нових газових домовленостей для української економіки.

За умовами цього контракту, який діє до 1 січня 2010 року, він може бути автоматично продовженим на 2 наступні роки.