Турчинов бачить спроби повернути Україну і Росію до газової війни

Перший віце-прем’єр-міністр Україні Олександр ТУРЧИНОВ називає заяви політиків про необхідність переглянути українсько-російські домовленості про газ спробою повернути обидві країни до газової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“Деякі політики хочуть знову повернути Україну до стану газової війни, в якій ми знаходились декілька тижнів на початку місяця. Ситуація була дуже небезпечною, вона загрожувала не тільки економічній стабільності, але й економічній безпеці нашої держави”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем’єр не зміг підтвердити, що народний депутат України, екс-голова НАК “Нафтогаз України” Юрій БОЙКО оприлюднив саме той документ, який був підписаний російським ВАТ “Газпром” і НАК “Нафтогаз України” у січні цього року.

“Я не знаю, які контракти оприлюднював БОЙКО. Я знаю, що він зробив дуже багато проблем для держави. Тому що саме пан БОЙКО був автором створення “РосУкрЕнерго”. Саме він був провідником виводу цієї компанії на український ринок, і саме він та його заступник сформували таку договірно-правову базу для НАК “Нафтогазу”, і він став повністю залежним від “РосУкрЕнерго”. Саме його заступник пан ВОРОНІН підписував угоди на 30 років. Вони зараз критикують тимчасову ціну 1,7 (доларів на транзит газу – УНІАН), а вони підписали угоди на ціну 1,6 доларів”, – додав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, саме через угоди, підписані Ю.БОЙКОМ, нинішньому уряду складно було вести переговори з Росією про ціну на газ і транзит.

“Коли ми починали говорити за ціну, нам давали підписану ВОРОНІНИМ угоду та казали: “Які проблеми? Ось угода, виконуйте її, будь ласка!”. А хто патронував підписання цих угод? Хто давав дозвіл ЄХАНУРОВУ (на той час прем’єр-міністр України – УНІАН) тоді санкціонувати ці питання?”, - зазначив він.

Перший віце-прем’єр вважає, що “ті, хто годувався від “РосУкрЕнерго”, зацікавлені розірвати контракти”.

Водночас О.ТУРЧИНОВ не відповів на запитання, чи записано у контракті положення про можливість розірвання контракту за згодою сторін. “Я зараз не пам’ятаю, але будь-який контракт може бути розірваний за згодою обох сторін”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомлялось, 22 січня на прес-конференції в УНІАН Ю.БОЙКО продемонстрував копії газових контрактів, підписаних між НАК «Нафтогаз України» і РАТ «Газпром» 19 січня 2009 року.

За словами Ю.БОЙКА, опозиційний уряд проаналізував підписані документи – один контракт на продаж газу, другий – на транспортування газу.

Ю.БОЙКО зазначив, що у формулі базовою ціною для розрахунків є ціна 450 дол. за тис. кубометрів.

«Така ціна справді діє в Німеччині, Чехії, Австрії. Але Німеччина розташована на відстані приблизно 2200 км. Тобто нам дали базову ціну 450 доларів, без урахування того, що газ проходить через Україну, Словаччину, Чехію і до Німеччини, і вартість цього транзиту становить приблизно 85 доларів, виходячи з транзитних ставок, які діють у Чехії, Словаччині та нашій країні, навіть по 1,7 долара. Тобто забули просто відмінусувати від 450 доларів 85 доларів транзиту», – сказав він.

Ю.БОЙКО додав, що «в результаті початкова вартість газу для нас виходить вищою, без урахування транзиту, аніж для країн Європейського Союзу».

«Але найстрашніше, що ми цю формулу, збиткову для нашої країни, заклали на десять років наперед. І ми всі десять років отримуватимемо газ дорожче, аніж його отримують країни Європейського Союзу», – сказав Ю.БОЙКО.

Водночас він зазначив, що змінилися й умови оплати. «Якщо раніше ми платили після закінчення місяця, то сьогодні умови суттєво посилені. Якщо до 7 числа місяця, наступного після надходження газу в країну, ми не розрахуємося за газ, то наступного місяця нас переводять уже на передоплату… Це безпрецедентний випадок. Жодна країна Європейського Союзу, жодна компанія, що працює з «Газпромом», не має подібного пункту, не має подібних умов», – сказав Ю.БОЙКО.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що «пільгові умови транзиту, дані компанією «Нафтогаз України» цього року (збереження ставки транзиту на рівні 1,7 дол. за тис. куб. м – УНІАН), теж є втратою для нашої економіки, причому втратою в розмірі близько 3 млрд. дол. недоотриманої виручки».