ЦВК хоче «таємно» накинути Ющенку зайвих 10 місяців президентства?

Голова Комітету Верховної Ради України з правової політики Сергій МІЩЕНКО вважає, що чергові вибори Президента України мають відбутися 17 січня 2010 року.

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи дискусію політиків навколо остаточної дати виборів глави держави.

За словами С.МІЩЕНКА, це питання обговорювалося ним зі спеціалістами Комітету з правової політики. Він нагадав, що Конституція України передбачає, що чергові вибори Президента проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень глави держави. При цьому повноваження глави держави розпочалися з моменту прийняття ним присяги у Верховній Раді 23 січня. “Таким чином вибори Президента мають проводитися в останню неділю останнього місяця повноважень – 17 січня 2010 року. Це та дата, коли будуть проведені чергові вибори, якщо не буде дострокових”, - сказав С.МІЩЕНКО.

При цьому він додав, що за даними його джерел в Секретаріаті Президента та ЦВК, керівництвом Центвиборчкому був направлений таємний лист Президентові, що термін повноважень нинішнього глави держави завершується в грудні 2010 року, і тому вибори мають проводитися саме в грудні 2010 року. “Але ми всі прекрасно розуміємо, що це замовлення, і це нереально”, - сказав він.

С.МІЩЕНКО наголосив, що дата виборів буде визначена постановою парламенту. “Ні Президент, ні Центральна виборча комісія не можуть втручатися у визначення дати виборів”, - сказав він. С.МІЩЕНКО нагадав, що рішення має бути ухвалено не пізніше, ніж за 130 днів до дати виборів. За його словами, якщо вибори відбудуться у січні 2010 року, то відповідну постанову ВР має ухвалити на початку п’ятої сесії роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН закликав політиків не дебатувати навколо дати проведення президентських виборів і наголосив, що їх треба провести відповідно до Конституції України. За його словами, доки Верховна Рада України не прийме постанову з визначенням дати проведення президентських виборів, "усім варто було б займатися своїми безпосередніми справами, а не намагатися поглиблювати протистояння у суспільстві". "Ми прочитаємо Конституцію, проведемо консультації з ЦВК, якщо потрібно, з Конституційним Судом, та приймемо відповідне рішення Верховної Ради”.

В той же час у Комітеті виборців України називають оптимальною датою проведення президентських виборів 17 січня 2010 року. При цьому речник КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО зауважив, що сьогодні депутати найбільших фракцій парламенту схиляються до дати 27 грудня 2009 року.