Українські політики прокоментували вбивство Вороненкова: "в кращих традиціях КДБ"

Сучасні російські спецслужби діють у кращих традиціях своїх попередників - КДБ та НКВД. Таку думку висловили ряд українських політиків на своїх сторінках у соцмережах.

"Вбивство Дениса Вороненкова стає тепер в один ряд з вбивствами Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова і Павла Шеремета. КДБ СРСР також вбило чимало кращих синів Росії і України. Але і це не втримало Радянський Союз від розвалу", - зазначив на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Народний депутат від БПП Ірина Фріз називає вбивство Вороненкова терористичним актом російських спецслужб на території незалежної іноземної держави.

"Він лежить в одній площині із вбивством Литвиненка у Лондоні. Російська Федерація використовує тероризм в якості державної політики. Події останніх років усувають межу між такими явищами як Ісламська держава та РФ. Тероризм та вбивства на вулицях інших держав - це візитівка сучасної Росії, що як і Ісламська Держава розповсюджує в світі смерть та страх", - пише Фріз на своїй сторінці.

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На думку народного депутата, скоєний злочин має стати ще одним аргументом для світової спільноти щодо продовження та посилення санкційного тиску на терористичний режим Кремля.

"Радикал" Ігор Мосійчук також повязує убивство колишнього депутата з російськими спецслужбами.

"ВЧК - НКВС - МГБ - КДБ - ФСБ. Троцький - Петлюра - Коновалець - Ребет - Бандера - Дудаєв - Литвиненко - Воронєнков. Пливе час, змінюються назви і імена жертв а криваві методи Кремля залишаються незмінними", - написав Мосійчук.

Схожої думки дотримується і народний депутат Борислав Береза.

"Путін діє в кращих традиціях КДБ, зачищаючи свідків", - зазначив він.

"Диверсія у Балаклії та вбивство Вороненкова - чергові нагадування, що війна триває на всіх фронтах,що пріоритет країни - жорстка безпека, що виклик країни - як гарантувати жорстку безпеку, не звужуючи права та свободи? що завдання країни - консолідація, і відповідальність за це несе кожен у владі, в опозиції, в громадському секторі, в бізнесі, скрізь, що єдиний спосіб для країни вижити - не опускати руки", - зазначив у своєму Facebook український дипломат Дмитро Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер дістали поранення. Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко однією з основних версій вбивства Вороненкова назвав цілеспрямовані дії Росії.