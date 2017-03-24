В СБУ підтверджують, що вбивця Вороненкова служив у Нацгвардії України

В СБУ підтверджують інформацію про те, що людина, яка вбила екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, колись проходила службу в Нацгвардії України. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Ця людина, яка його (Вороненкова) вбила, дійсно мала відношення до Нацгвардії", - сказав Тандіт.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненкова убили 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.

23 березня деякі видання повідомили, що у вбивці Вороненкова знайшли посвідчення учасника бойових дій, видане Національною гвардією України. Вбивця нібито був звільнений в запас у серпні 2016 року.