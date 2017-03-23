Геращенко підтвердив, що вбивця екс-депутата Держдуми Вороненкова дійсно служив в Нацгвардії

23:36, 23 березня 2017
Інциденти
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Кілер готувався до спецоперації ще в 2014 році.

Антон Геращенко / Фото УНІАН

Вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова дійсно служив в Нацгвардії України 13 місяців.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив народний депутат України, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, в 2014 році він готувався в Росії до спецоперації для того, щоб вступити в НГУ. На даний момент опитуються його товариші по службі.

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Раніше Геращенко повідомив, що кілер громадянин України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. На даний момент відомо, що кілер помер на операційному столі.

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Теги: #Геращенко#Нацгвардія#Вбивство Вороненкова