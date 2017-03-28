Балаклію відвідали дипломати США для визначення обсягів необхідної допомоги

Балаклію відвідали представники посольства США для визначення обсягів необхідної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«З метою визначення обсягів і характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів для ліквідації наслідків надзвичайної події на 65-му арсеналі побувала група представників від військового аташе Посольства США в Україні», - повідомив Праута.

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Він також зазначив, що старший групи іноземних представників Поул Шмітт відзначив високий професіоналізм українських військових і представників інших профільних структур в організації та проведенні заходів з ліквідації наслідків пожежі на арсеналі.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що США та Словаччина вже висловили готовність допомогти Україні в розмінуванні військового арсеналу у Балаклії в рамках співпраці з Євроатлантичним координаційним центром реагування на катастрофи.

Військовий арсенал у Балаклії вибухнув внаслідок пожежі вночі 23 березня. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей зазнали поранень.