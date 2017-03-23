Ситуація в Балаклії: до палаючого складу пробивають дорогу танки, підтягується спецтехніка

На складах боєприпасів біля Балаклії Харківської області, де тривають пожежа і вибухи, майже половина того, що там зберігається, - компоненти знятих з озброєння боєприпасів, які розбирали.

Про це заявив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, він зазначив, що на відео було видно розриви і хаотичні старти ракет ЗРК "КУБ", які вже зняті в Україні з озброєння.

За словами радника президента, точні цифри назвати ніяк не можна, але «не було там ані 175 тисяч тонн, ані 125 тисяч тонн. Було набагато менше». Він пояснив, що плутанина виникла саме через наявність знятих з озброєння компонентів., що там майже половина зберігання».

Бірюков повідомив, що вигоріли всі зовнішні майданчики, а найголовніше, що й було метою диверсії - якраз зберігається у бетонних капонірах.

Він нагадав, що на сховища виділялися гроші, інфраструктура відновлювалася.

«Але грошей катастрофічно мало. Створити подібне в іншій точці України - зараз на це просто немає грошей», - вважає він.

«Зараз детонація зменшилася, почали працювати танки - пробивають дорогу, підтягують спецтехніку», - додав Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає, але осколкове поранення в скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували.

Евакуйовано майже 20 тисяч жителів Балаклії та прилеглих населених пунктів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу і зазначив, що пожежа триватиме до 7 діб.

Ближче до вечора в Міністерстві оборони повідомили, що інтенсивність вибухів на складах боєприпасів зменшилася, і вже можна починати готуватися до локалізації пожежі.