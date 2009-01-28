Тимошенко доручила рятувати Київ від наслідків авантюрної політики

Уряд закликає київську владу негайно затвердити міський бюджет на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вчора на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми наполягатимемо на прискореному ухваленні міського бюджету і звіті керівництва про використання бюджетних коштів у 2008 році», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, без затвердження міського бюджету керівництво Києва не зможе врегулювати заборгованості з виплати заробітних плат лікарям і вчителям, а також перед «Київенерго» і «Київводоканалом».

Перший віце-прем`єр повідомив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підготувала доручення про невідкладні заходи з відновлення енерго- і водозабезпечення бюджетних установ, насамперед, закладів освіти і охорони здоров`я. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила погасити заборгованість з виплати зарплати.

Зокрема, зазначив О.ТУРЧИНОВ, уряд доручив Мінпаливенерго, МінЖКГ, Міністерству регіональної політики і будівництва створити спеціальні робочі групи для вивчення ситуації по кожній галузі.

«Ми даємо конкретні доручення Контрольно-ревізійному управлінню, Міністерству внутрішніх справ, звертаємося до Генеральної прокуратури з вимогою вжити заходів, які дозволять припинити авантюрну, безвідповідальну і злочинну політику місцевої влади, яка призводить до того, що люди позбавляються елементарних прав на захист свого життя, свого здоров`я, і навпаки, знаходяться в ситуації небезпеки», - повідомив він.