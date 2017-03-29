Український посол у Польщі розповів, кого вважає відповідальним за обстріл консульства у Луцьку

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що за обстрілом консульства Луцьку безсумнівно стоїть Росія. Про це він сказав журналістам по прибутті до МЗС Польщі, куди його викликали у зв’язку з обстрілом, повідомляє RMF24.

"Це фізична атака на Генеральне консульство Польщі у Луцьку, але водночас це атака на польсько-українські стосунки, які розвиваються дуже добре. Мабуть мало було нападів на пам’ятники. Це не допомогло посварити українців і поляків, і тепер нова фаза нападів на консульства, на дипломатичні відносини" - сказав посол.

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Він повідомив, що наразі розпочате слідство у справі.

"За нападом стоять сторони, які не зацікавлені в гарних польсько-українських стосунках. Безсумнівно, це Росія", - заявив Дещиця.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух.

В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт. "Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.