ЗМІ показали, з якої зброї було обстріляне польське консульство у Луцьку (фото)

Зброя, з якої обстріляли приміщення Генерального Консультсва Республіка Польща у Луцьку, – це ручний протитанковий гранатомет (РПГ).

Про це свідчать фото наслідків обстрілу, які показав місцевий сайт Волинь24.

На фото – "пристрій", який прилетів у консульство разом зі снарядом. Це – так званий "хвостовик" снаряда.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух.

В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт.