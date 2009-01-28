Нобелівський лауреат з економіки застерігає Україну з приводу грошей МВФ
Заява прозвучала у Парижі
|Джозеф Стігліц
МВФ припустився цілої низки помилок, починаючи з азійської фінансової кризи 1997 року. «Вони наступають на ті самі граблі, що й в 97-му»,- сказав Стігліц, маючи на увазі видані для подолання фінансової кризи позики Ісландії, Пакистану та Україні.
Ці заяви пролунали у вівторок в Парижі. Стігліц проводив презентацію нової документальної стрічки «Навколо світу з Джозефом Стігліцом». 65-річний професор Колумбійського університету отримав Нобелівську премію з економіки 2001 року, а ще прославився своєю критикою на адресу Міжнародного валютного фонду.
Колишній головний економіст Світового банку підкреслив, що процентні ставки є надто високими, а монетарна політика, продиктована МВФ кризовим країнам, суперечить тій фінансовій політиці, орієнтованій на економічне зростання, що прийняті в Великій Британії і Франції, сказав він. «Гроші на таких умовах, очевидно, послаблять економіку і зроблять, зрештою, важчим повернути гроші»,- заявив Стігліц.
Нагадаємо, МВФ надав для виходу з кризи 16,4 мільярда доларів Україні, 7,6 мільярда доларів – Пакистану і 2,1 мільярда – Ісландії.