Нобелівський лауреат з економіки застерігає Україну з приводу грошей МВФ

Лауреат нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц попередив, що кредити Міжнародного валютного фонду подавляють економіки тих самих країн, яким намагається допомогти - Ісландії, Пакистану, України. Про це повідомляє " Німецька хвиля".

МВФ припустився цілої низки помилок, починаючи з азійської фінансової кризи 1997 року. «Вони наступають на ті самі граблі, що й в 97-му»,- сказав Стігліц, маючи на увазі видані для подолання фінансової кризи позики Ісландії, Пакистану та Україні.

Ці заяви пролунали у вівторок в Парижі. Стігліц проводив презентацію нової документальної стрічки «Навколо світу з Джозефом Стігліцом». 65-річний професор Колумбійського університету отримав Нобелівську премію з економіки 2001 року, а ще прославився своєю критикою на адресу Міжнародного валютного фонду.

Колишній головний економіст Світового банку підкреслив, що процентні ставки є надто високими, а монетарна політика, продиктована МВФ кризовим країнам, суперечить тій фінансовій політиці, орієнтованій на економічне зростання, що прийняті в Великій Британії і Франції, сказав він. «Гроші на таких умовах, очевидно, послаблять економіку і зроблять, зрештою, важчим повернути гроші»,- заявив Стігліц.

Нагадаємо, МВФ надав для виходу з кризи 16,4 мільярда доларів Україні, 7,6 мільярда доларів – Пакистану і 2,1 мільярда – Ісландії.