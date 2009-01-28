Вдова В’ячеслава Чорновола Атена Пашко вийшла з Народного Руху

Вдова В’ячеслава Чорновола Атена ПАШКО вийшла з політичної партії Народний Рух України.

Як повідомляє видання “Газета по-українськи ” (№11 від 28 січня 2008 року), удова колишнього лідера НРУ В’ячеслава Чорновола залишила лави партії на знак протесту проти виключення з Руху народних депутатів Ярослава КЕНДЗЬОРА та Івана СТОЙКА, які очолювали найбільші обласні організації НРУ - Львівську та Тернопільську.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на позачергових 18-х всеукраїнських зборах НРУ Я.КЕНДЗЬОРА та І.СТОЙКА виключено з лав Народного Руху України.