Яценюк: якщо у Партії регіонів з’явились камікадзе, то я їх вітаю

Колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає нереальним входження представників Партії регіонів до складу уряду.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання УНІАН щодо пропозиції спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА про входження “регіоналів” до складу нинішнього уряду.

“Я не бачу реальності цього”, - сказав А.ЯЦЕНЮК, додавши: “Якщо у Партії регіонів з’явились камікадзе, то я їх вітаю”.

На його думку, в країні або має бути опозиція, або “тоді ми робимо політичний колгосп”.

При цьому А.ЯЦЕНЮК пожартував, що у разі входження в уряд представників Партії регіонів, він один буде “великим опозиціонером”.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що на сьогодні у парламенті “є коаліція, яка підтримується комуністами”.

Він переконаний, що повинна бути й опозиція, яка “постійно кусає владу для того, щоб влада була ефективною”.

“Хай тут не видумують і не розмахують відповідальність на всіх одразу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня в ефірі “5-го каналу” голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН заявив, що пропонуватиме прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО під час кадрових ротацій включити до складу уряду представників Партії регіонів.