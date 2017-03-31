Сім'я заступника голови АП за копійки через суди захопила контроль над фірмою з ділянками і будинком на Печерську - ЗМІ

Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука Олена Ковальчук отримала за 78 тисяч гривень дві земельні ділянки та будинок на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві на Печерську, оцінені в понад 130 мільйонів гривень. Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми", спільного проекту "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший".

Читайте такожПерший заступник голови АП опублікував е-декларацію

Дві земельні ділянки загальною площею 0,1 гектара та будинок площею 848 квадратних метрів перебували у власності бізнесмена Вадима Блошка. Від 2003 року майно перебувало в оренді посольства Греції, а з 2008 року – в заставі в «Банку Форум» під кредит батька Вадима Блошка Миколи.

Після введення тимчасової адміністрації «Банк Форум» відмовився приймати наявні гроші з рахунків Миколи Блошка як зарахування кредиту. І продав право вимоги боргу на 47 мільйонів гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ратіо Інвест».

29 жовтня 2016 року «Ратіо Інвест» звернулася до нотаріуса в місті Дніпро з проханням зареєструвати продаж ділянок і будинку Вадима Блошка фірмі «Каунт-Про». Оскільки будинок не перебував у власності «Ратіо Інвест» і на майно були накладені судові заборони, нотаріус відмовив.

«Ратіо Інвест» звернулася до Бабушкінського суду Дніпра, і суддя Шевцова зобов’язала нотаріуса зареєструвати продаж майна фірмі «Каунт-Про». Вадима Блошка на суд, який стосувався його майна, не запросили.

«Уже за місяць стало зрозумілим, для кого готували будинок. ТОВ «Каунт-Про» перейшло під контроль Олени Ковальчук. Дружині першого заступника глави Адміністрації президента контроль фірми, яка володіє майном у Царському селі на 130 мільйонів гривень, обійшовся всього в 78 тисяч гривень. Стільки коштувало 2/3 частки компанії», – зазначають журналісти.

Читайте такожПризначення Ковальчука посилить реформаторський вектор в уряді - експерт

Юрист Богдан Боровик зазначив, що цей ланцюжок операцій справді нагадує схему захоплення майна.

«І те, що ціна фактично не сплачувалася, і те, що ціна набагато нижча, ніж оціночна ціна, і те, що це робилося не за місцем перебування нерухомого майна (десь у Дніпрі), і те, що, скажімо так, статутний капітал особи, яка купує це майно, неспівмірно малий із вартістю продажу. У юристів, які мають з цим справу, виникає підозра, що це схема», - підсумував він.

Міністерство юстиції України видало наказ від 15 лютого 2017 року про скасування рішень про перереєстрацію майна на ТОВ «Каунт-Про». Однак цей наказ не виконано, він оскаржується у кількох затяжних судових процесах.

Віталій та Олена Ковальчуки не захотіли говорити про цю ситуацію. Також від коментарів відмовилися і в Посольстві Греції.