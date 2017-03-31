Сім'я заступника голови АП за копійки через суди захопила контроль над фірмою з ділянками і будинком на Печерську - ЗМІ
Дружина Ковальчука за 78 тисяч купила корпоративні права на фірму, що володіє майном на 130 мільйонів.
Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука Олена Ковальчук отримала за 78 тисяч гривень дві земельні ділянки та будинок на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві на Печерську, оцінені в понад 130 мільйонів гривень. Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми", спільного проекту "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший".
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Дві земельні ділянки загальною площею 0,1 гектара та будинок площею 848 квадратних метрів перебували у власності бізнесмена Вадима Блошка. Від 2003 року майно перебувало в оренді посольства Греції, а з 2008 року – в заставі в «Банку Форум» під кредит батька Вадима Блошка Миколи.
Після введення тимчасової адміністрації «Банк Форум» відмовився приймати наявні гроші з рахунків Миколи Блошка як зарахування кредиту. І продав право вимоги боргу на 47 мільйонів гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ратіо Інвест».
29 жовтня 2016 року «Ратіо Інвест» звернулася до нотаріуса в місті Дніпро з проханням зареєструвати продаж ділянок і будинку Вадима Блошка фірмі «Каунт-Про». Оскільки будинок не перебував у власності «Ратіо Інвест» і на майно були накладені судові заборони, нотаріус відмовив.
«Ратіо Інвест» звернулася до Бабушкінського суду Дніпра, і суддя Шевцова зобов’язала нотаріуса зареєструвати продаж майна фірмі «Каунт-Про». Вадима Блошка на суд, який стосувався його майна, не запросили.
«Уже за місяць стало зрозумілим, для кого готували будинок. ТОВ «Каунт-Про» перейшло під контроль Олени Ковальчук. Дружині першого заступника глави Адміністрації президента контроль фірми, яка володіє майном у Царському селі на 130 мільйонів гривень, обійшовся всього в 78 тисяч гривень. Стільки коштувало 2/3 частки компанії», – зазначають журналісти.
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Юрист Богдан Боровик зазначив, що цей ланцюжок операцій справді нагадує схему захоплення майна.
«І те, що ціна фактично не сплачувалася, і те, що ціна набагато нижча, ніж оціночна ціна, і те, що це робилося не за місцем перебування нерухомого майна (десь у Дніпрі), і те, що, скажімо так, статутний капітал особи, яка купує це майно, неспівмірно малий із вартістю продажу. У юристів, які мають з цим справу, виникає підозра, що це схема», - підсумував він.
Міністерство юстиції України видало наказ від 15 лютого 2017 року про скасування рішень про перереєстрацію майна на ТОВ «Каунт-Про». Однак цей наказ не виконано, він оскаржується у кількох затяжних судових процесах.
Віталій та Олена Ковальчуки не захотіли говорити про цю ситуацію. Також від коментарів відмовилися і в Посольстві Греції.