Ющенко: газові контракти з Росією ні партнерські, ні ринкові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що газові контракти між Україною і Росією призведуть до того, що НАК «Нафтогаз України» працюватиме зі збитками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ та прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ брифінгу у Вроцлаві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що базові угоди між Росією та Україною щодо поставок газу є непростими. За його словами, ці угоди, за великим рахунком, не можна назвати партнерськими.

Водночас Президент підкреслив, що Україна виконуватиме їх.

Також В.ЮЩЕНКО вважає, що ціни на газ, передбачені цими угодами, не можна назвати ринковими. Він нагадав, що Україна взяла на себе зобов’язання закуповувати в Росії газ за європейськими ринковими цінами, але, за його словами, жодна країна Європи не купує газ за такими високими цінами, як передбачено цими угодами.

Разом із тим він зауважив, що, згідно з цими контрактами, транзит російського газу територією України коштує в декілька разів менше, ніж транзит по території європейських країн.

«Це не є ринковий характер відносин», - сказав він.

За його словами, якщо «Нафтогаз» купуватиме технологічний газ по 450 дол., а забезпечуватиме транзит за ціною 1,7 дол., то він працюватиме собі у збиток.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали довгострокові контракти про умови поставок і транзит газу на 2009-2019 роки. Зокрема, Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.

За технологічний газ для прокачки російського природного газу до Європи у 2009 році Україна сплачуватиме 153,9 доларів США за тисячу кубометрів.