Стець задекларував 3 квартири, житловий будинок та 2 земельні ділянки в Києві

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець в електронній декларації про своє майно і доходи за 2016 рік задекларував 3 квартири, житловий будинок та 2 земельні ділянки в Києві та 3 автомобіля, йдеться в його електронній декларації, передає ТСН.

Згідно з е-декларацією, Стець має у власності земельні ділянки в Києві площею 776 кв. м і 549 кв. м, житловий будинок у Києві площею 217,7 кв. м, 3 квартири в Києві площею 44,8 кв. м, 45,3 кв. м і 59,3 кв. м. Міністр також має три автомобілі: Lexus RX350 2008 року випуску, Volkswagen EOS 2009 року випуску і Infiniti FX37 2011 року випуску.

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Міністр і його дружина Яна Конотоп є кінцевими бенефіціарами міжнародного благодійного фонду "Моя Україна", а дружина також значиться кінцевим бенефіціаром громадської організації "Інститут інформаційної безпеки".

Стець задекларував за 2016 рік зарплату в сумі 149 тис. 305 грн, відсотки з депозиту в "Приватбанку" в сумі 11 тис. 954 грн, пенсію в сумі 128 880 тис. грн, страхові виплати – 119 тис 506 грн. Його дружина задекларувала 75 тис. 423 грн зарплати за основним місцем роботи в "Телекомпанії "НБМ", 21 977 тис. грн зарплати за сумісництвом у ТОВ "5 канал ТВ", відсоток з депозиту в "Приватбанку" – 41 грн і з депозиту в "Міжнародному інвестиційному банку" – 284 грн, гонорар від Олексія Лежанина в сумі 124 тис. 224 грн.

Також міністр інформполітики вказав в е-декларації 203 тис. 286 грн на депозиті в "Приватбанку", тис. 384 грн в "Діамантбанку", Конотоп має на депозиті в "Приватбанку" 5 грн, а в "Міжнародному інвестиційному банку" – 333 тис. 815 грн, "Діамантбанку" – 19 грн. Також міністр разом з дружиною позичив третім особам $ 50 тис. і EUR 40 тис.