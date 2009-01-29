Королевська вважає, що промисловість виживе з новими цінами на газ

Збільшення граничної ціни на газ для промисловості в 1,4 рази - подія, безумовно, не райдужна, як будь-яке підвищення ціни, але воно не є критичним для підприємств, промисловість витримає.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила голова Комітету ВР з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталя КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що при встановленні ціни враховано умови минулорічних меморандумів з хіміками та металургами, і вони платитимуть менше.

На її думку, Партія регіонів «політизує проблему, спекулює на об’єктивних труднощах, пов’язаних з поступовим переходом України на європейські ціни на газ, який, дякувати Богові, відбувається в час зниження світових цін на енергоносії, що дає нам певну додаткову фору».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала Партії регіонів, що внаслідок об’єктивних, незалежних від України причин, уряд регіоналів також підвищував ціну на газ: «В серпні 2006 року Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв справи з ціною на імпортний газ в 95 доларів за тисячу кубометрів, а здавав їх, коли газ був вже 179 – тобто вдвічі більше».

Голова профільного комітету каже, що «Нафтогаз» та Національна комісія регулювання електроенергетики, яка визначає ціни, консультувалися щодо її прийнятності з хіміками та металургами та максимально врахували їхню думку: «Вони, звичайно, не в захваті, але ситуацію розуміють і жити будуть», - сказала депутат, відзначивши, що НКРЕ для хімічних та металургійних підприємств граничний рівень ціни на газ встановила на позначці 1899 гривень, що на 130 гривень нижче, ніж для підприємств решти галузей.

При цьому ціна на газ для населення та теплокомунерго залишається незмінною, наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Під час світової кризи задовольнити усіх споживачів дешевим газом неможливо, але головний пріоритет – населення, прості люди. Це, безумовно, один із факторів подорожчання для підприємств».

Як повідомлялося, сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення збільшити граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також бюджетних організацій на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).

Даний тариф у 1,4 раза перевищує рівень граничної ціни, що діяв до 1 січня поточного року (1425 грн.). За інформацією НКРЕ, тариф розраховано з урахуванням середньозваженої ціни імпортного газу, що купується НАК «Нафтогаз України» в 2009 році, – 228,8 дол. за тисячу кубометрів. Кінцева ціна газу, що реалізується НАК «Нафтогаз України» промисловим підприємствам і бюджетним організаціям, з урахуванням ПДВ і діючого тарифу на транспортування становитиме 2570 грн. за тисячу кубометрів, що на 27%, або 713 грн. перевищить ціну на газ для промспоживачів у грудні 2008 року. Кінцева ціна газу для підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості прогнозується на рівні 2425 грн. за тисячу кубометрів.