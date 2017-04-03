"Умів дуже "соковито" висловлюватись: Путін згадав, як призначав Черномирдіна послом в Україну

Президент Росії Володимир Путін розповів, як призначав екс-прем'єра РФ Віктора Черномирдіна послом в Україну. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава держави сказав на медіа-форумі «Об'єднаного народного фронту».

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«Віктор Степанович і в моєму житті зіграв позитивну роль. Я пам'ятаю нашу розмову, коли я запропонував йому поїхати послом в Україну. Запросив його і кажу: «Вікторе Степановичу, не відмовляйтеся, будь ласка. Ви у нас, звичайно, політичний важковаговик, і для вас, можливо, ця пропозиція виявиться занадто скромною або навіть неприйнятною, але вона дуже важлива для країни», - зазначив Путін.

При цьому він підкреслив, що звертався до Черномирдіна на «ви», а він до нього на «ти».

«Розмова була в Кремлі, я був президентом, сидів навпроти, сказав: «Хочу вас просити поїхати послом в Україну». Він на мене втупився й каже: «Ну ти даєш!». Потім подумав і сказав: «Я згоден», - додав Путін.

За його словами, Черномирдін умів дуже «соковито» висловлюватися й відіграв велику роль «у житті країни» у важкий для неї період.

Як повідомляв УНІАН, Черномирдін був послом в Україні з 2001 по 2009 рік, його змінив на цій посаді Михайло Зурабов.

Черномирдін помер у Москві в ніч на 3 листопада 2010 року на 73-му році життя.