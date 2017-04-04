Ірина Луценко: президент поставив завдання максимально консолідувати всі фракції

Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, кандидатуру якої запропоновано на посаду представника президента у Верховній Раді, заявляє, що глава держави поставив перед нею завдання максимально консолідувати всі фракції парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомила у коментарі журналістам.

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Вона наголосила, що для неї є великою честю представляти позицію президента в парламенті. “Основну задачу, яку я бачу перед собою і яку поставив мені президент, — це максимально консолідувати всі фракції парламенту, всі групи парламенту та фракційних та позафракційних депутатів для того, щоб ті реформи, які започаткували і які рухаються сьогодні в Україні... пройшли так звану точку неповернення, для того щоб Україна впевнено рухалась до взятого на себе зобов’язання і завдань”, - сказала Луценко.

Вона також повідомила, що залишається заступником голови фракції "БПП". “На мені сьогодні два серйозних проекти, які ми зараз розпланували і починаємо стартувати після другого пленарного тижня, які пов’язані з ефективністю житлово-комунального господарства”, - повідомила вона.

“Ми хочемо силами фракції "БПП" допомогти уряду, теплогенеруючим компаніям і місцевим органам влади... реалізувати ці програми ефективності, реалізувати програму встановлення лічильників, за допомогою цих теплогенеруючих компаній”, - наголосила Луценко.

В свою чергу, новообраний голова фракції "БПП" Артур Герасимов нагадав, що вперше представником президента у ВР стане жінка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Герасимова обрано новим головою фракції БПП. А кандидатуру Луценко президент запропонував на посаду свого представника у Верховній Раді.