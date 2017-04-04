Голова фракції БПП у Раді пояснив Ляшку, що блокування трибуни сьогодні не має сенсу

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов вважає, що немає сенсу блокувати трибуну Верховної Ради, оскільки президент вже закликав призупинити рішення НКРЕП щодо введення абонплати за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, коментуючи блокування фракцією Радикальної партії трибуни ВР.

Герасимов наголосив, що на поточному тижні планується розгляд законопроектів про Конституційний суд України і законопроекти, які стосуються транспортних питань.

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“Тому я вважаю, що питання з абонплатою, питання цін на газ для населення вирішено, воно не є політичним”, - зазначив Герасимов.

Він підкреслив, що “будь-яке блокування сьогодні немає сенсу”, оскільки “нам потрібен ефективно працюючий парламент”.

Водночас фракція Радикальної партії продовжує блокування трибуни, а лідери фракцій виступають не з трибуни, а зі своїх робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, зокрема й населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної спроможності лічильника споживача.

Президент України Петро Порошенко виступив з вимогою призупинити рішення щодо введення абонплати за газ.

Як стало відомо уже після початку засідання ВР, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), припинить дію свого рішення про введення абонплати за газ 10 квітня.