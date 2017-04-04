Медведєв прокоментував розслідування про його "таємну імперію"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що акції протесту та нападки на уряд влаштовують ті, хто "прагне досягти своїх політичних цілей", передає ТАСС.

"Кому це вигідно? Це вигідно тим, хто замовляє подібного роду (компрометуючі) сюжети, матеріали. Це, як правило, люди, у яких є цілком конкретні політичні цілі",- сказав Медведєв у відповідь на прохання прокоментувати звинувачення, які з'явилися щодо нього.

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Також Медведєв назвав "нісенітницею й якимись папірцями" зібраний на нього компромат, прем'єр РФ вважає, що за цим стоїть прагнення "витягнути людей на вулиці".

Ініціатора акцій протесту (Навального - УНІАН.) російський прем'єр-міністр назвав "раніше засудженим персонажем", який "підставляє молодих людей для досягнення шкурних цілей". Медведєв заявив, що продовжує працювати на своїй посаді, незважаючи на "нападки й провокації".

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших й найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ й за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з "Інстаграму" й архівними записами встановили, де і хто на них плавав.