Російський Майдан: в РФ немає чіткої загальнонаціональної теми протесту - журналіст

Нинішній політичний розклад у Російській Федерації не залишає можливості для природньої зміни влади у країні. Про це йдеться у статті російського журналіста Семена Новопрудськогоу свіжому випуску журналу «Новое время».

«При цьому нинішній політичний розклад в країні не залишає шансів на природну зміну влади і курсу за допомогою виборів», - пише Новопрудський.

У той же час журналіст наголошує, що це не означає, що марші та протести, як пройшли у Росії, наближають революцію.

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«Поки можна впевнено говорити про те, що нинішня російська влада до кінця свого історичного часу приречена займатися самозбереження, а не країною. Але це не означає, що марші Навального наближають "російський Майдан", - написав він.

Адже, за словами Новопрудського, Кремлю нічого не заважає вчинити із опозиціонером Навальним так само, як із Борисом Нємцовим.

«…російській владі нічого не заважає вчинити з Навальним так, як вона вчинила з Борисом Нємцовим. А жодної чіткої загальнонаціональної теми протесту, як в Україні був протест проти раптової відмови від асоціації з ЄС, в Росії поки немає», - написав він.

Повну версію статті можна прочитати у свіжому номері журналу "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість керівника уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

В ході протестів, за даними правозахисників, лише у Москві було затримано більше тисячі осіб.