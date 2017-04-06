Клімкін звинуватив Росію у спробі зіпсувати взаємини України з Угорщиною
Клімкін вважає, що після невдалих спроб зіпсувати стосунки України з Польщею Росія взялася за взаємини Києва з Угорщиною.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звинуватив Росію у намаганні зіпсувати українсько-угорські відносини.
Про це голова МЗС написав у своєму мікроблозі Twitter, коментуючи акт вандалізму стосовно прапора Угорщини у Береговому, на Закарпатті. На його думку, після невдалих спроб зіпсувати українсько-польські відносини, Росія взялася за дружні взаємини з Угорщиною.
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«Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати укр-пол відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом», – написав він.
Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати укр-пол відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, за раніше Клімкін проінформував, що на Закарпатті, неподалік Берегового, було пошкоджено вандалами прапор Угорщини.