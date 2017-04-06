На Закарпатті вандали пошкодили прапор Угорщини – Клімкін

На Закарпатті, неподалік Берегового, було пошкоджено вандалами прапор Угорщини.

Про це у своєму Twitter повідомив голова МЗС України Павло Клімкін.

«З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова. Рішуче засуджую цей акт вандалізму. Робимо все, щоб знайти винних», – написав він.

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Про подробиці інциденту поки не повідомляється.

З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.Рішуче засуджую цей акт вандалізму.Робимо все, щоб знайти винних — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.

Зазначимо, останнім часом в України почастішали випадки вандалізму. Зокрема, в березні на Львівщині у селі Підкамінь невідомі спаплюжили на кладовищі могили поляків, жорстоко вбитих у часи Другої світової війни. На центральному хресті зловмисники залишили напис "Смерть ляхам!".