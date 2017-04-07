"Відродження" ініціює посилення держзахисту ліквідаторів та постраждалих від вибуху на ЧАЕС

Народні депутати групи «Партія «Відродження» внесли на розгляд Верховної Ради України законопроект № 6292, направлений на відновлення соціальних гарантій для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це повідомив перший заступник голови «Партія «Відродження» Володимир Пилипенко, передає прес-служба партії.

Мета законодавчої ініціативи – повернути ліквідаторам та постраждалим втрачені соціальні гарантії. Зокрема, збільшити розмір пенсійного забезпечення та медичного обслуговування.

«Одна з найбільш важливих норм – це скасування обмеження максимального розміру пенсії для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Сьогодні вона не може перевищувати 10 тисяч 740 гривень», – сказав Володимир Пилипенко.

Законопроектом також пропонується збільшити розмір допомоги для ліквідаторів та постраждалих на оздоровлення і на компенсацію вартості харчів.

Володимир Пилипенко повідомив, що вперше законопроектом буде зафіксовано норму про недопущення порушення конституційних та звуження прав громадян, постраждалих через аварію на Чорнобильській АЕС. А відповідальність за невиконання обов’язків буде нести органи державної влади та місцевого самоврядування.

«За період з 1991-го по 2017-й рік система соціального захисту чорнобильців змінювалась понад 50 разів, як наслідок – чинне законодавство не може ефективно підтримувати постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та вимагає глобальної реформи. Можна сказати, що законопроектом «Відродження» буде передбачена найбільш системна реформа законодавства, яке стосується чорнобильців, за останні роки», – наголосив Пилипенко.

Запропоновані депутатською групою «Партія «Відродження» зміни торкнуться 1,9 мільйона українців, які за своїм статусом є ліквідаторами та постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них – понад 108 тис. інвалідів і понад 418 тис. постраждалих дітей.