У Раді оголошено про вихід із фракції "БПП" депутата, який заявив про погрози

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила про вихід народного депутата України Владислава Голуба зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні парламенту.

Голуб обирався до парламенту по виборчому округу № 197 Черкаської області.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Голуб повідомив, що до його приймальні надійшов пакет, в якому містилися погрози щодо його діяльності як народного депутата, а також погрози його життю та здоров’ю. На думку Голуба, такі дії міг замовити один з депутатів Черкаської обласної ради.

Голуб заявив про погрози у ВР і закликав правоохоронців захистити його.

Після цього Голуб передав заяву про вихід із фракції «БПП» голові ВР Андрію Парубію і пояснив, що таке рішення пов'язане з корупцією, що відбувається на місцевому рівні у Черкаській області.

4 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який залишив пакунок у приймальні Голуба, в якому була листівка, зміст якої депутат розцінив як погрози. Однак 5 квітня стало відомо, що його відпустили.

За заявою нардепа про погрози було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).