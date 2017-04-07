У Фінляндії відкликають весь тираж журналу через рекламу відпочинку в окупованому Криму (фото)

Державна залізнична компанія Фінляндії VR вирішила вилучити увесь тираж журналу Allegro через рекламу турпоїздок в окупований Крим. У свіжому номері журналу фінською, англійською та російською мовами рекламуються поїздки на анексований півострів. Заголовок говорить: "Знову у Крим!", повідомляє Yle.

Рекламу в журналі помітила фінський журналіст Арья Паананен, яка перепостила в Facebook фотографію реклами.

Журнал Allegro призначений для пасажирів швидкісних поїздів Allegro, що курсують між Гельсінкі та Санкт-Петербургом. Він видається спільно VR і ВАТ "РЖД".

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"Цей матеріал розміщений у тій частині журналу, за яку відповідає РЖД. У верхній частині сторінки написано "Інформація ВАТ "РЖД", - говорить начальник прес-служби VR Міка Хейярі.

"VR не пропонує і не організовує поїздки в Крим. Тим не менш, VR прийняла рішення про вилучення всього тиражу Allegro", - говорить Хейярі.

Також стверджується, що VR відповідає за фінські матеріали, а РЖД – за російські.

А три роки тому журнал Allegro не опублікував рекламу столичного гей-клубу через російський закон, що забороняє гей-пропаганду. У VR заявили, що в журналі дотримуються як фінських, так і російських законів.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.