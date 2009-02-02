Ющенко боїться, що страховий ринок може впасти

Президент просить Національний банк України, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг та Державну податкову адміністрацію України попередити руйнування страхового ринку внаслідок кризи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Валерія АЛЬОШИНА, голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА та керівника Державної податкової адміністрації України Сергія БУРЯКА.

Так, у листі до В.АЛЬОШИНА Президент зазначає, що скорочення обсягу ринку в 2009 році, ускладнене негативним впливом економічної кризи, зокрема, кризи фондового, валютного ринків і ринку нерухомості, може призвести до зниження показників ліквідності та платоспроможності й банкрутства 50% страхових компаній класичного ринку.

«Це спричинить вихід зі страхового ринку України частини іноземних інвесторів, призведе тільки упродовж 2009 року до невиплати або несвоєчасної виплати страхових відшкодувань щонайменш 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних осіб на суму понад 2 млрд. грн.», – переконаний Президент.

Тому він просить Державну комісію регулювання ринків фінансових послуг активізувати роботу в напрямку вироблення спільного плану заходів щодо нормалізації ситуації на ринку страхових послуг.

В іншому листі - до В.СТЕЛЬМАХА - Президент звертає увагу на таку проблему, як неповернення банківськими установами коштів, які знаходяться на депозитних рахунках страхових компаній, і є коштами їх страхових резервів та спрямовуються на виплати страхових відшкодувань.

“Неповернення банківськими установами коштів, що розміщені на депозитних рахунках страховиків, унеможливлює здійснювати ними платежі навіть на користь банків, тобто існує великий ризик втрати якості застави за банківськими кредитами, що може спричинити зниження якості кредитного портфеля банків у цілому”, - вважає Президент.

В.ЮЩЕНКО також звертає увагу В.СТЕЛЬМАХА на те, що загальна відповідальність страхових компаній складає понад 400 млрд. грн. При цьому відповідальність страховиків щодо майна, яке перебуває у заставі у комерційних банків, перевищує 100 млрд. грн.

Президент просить голову НБУ виступити ініціатором скликання наради за участю Держфінпослуг та комерційних банків щодо обговорення проблемних питань та вироблення спільних заходів для їх вирішення.

Крім того, у листі до голови Державної податкової адміністрації України Сергія БУРЯКА Президент наголошує на необхідності дотримання ДПАУ положень законів «Про страхування» та «Про оподаткування прибутку підприємств».