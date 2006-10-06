Чи буде розпущено парламент

Конституція України не передбачає дострокового припинення повноважень Верховної Ради через несхвалення державного бюджету - заявив кореспонденту УНІАН керівник Центру політико-правових реформ Віктор ТИМОЩУК.

„Такої конституційної норми немає”, - наголосив він.

В.ТИМОЩУК вважає, що в даному випадку „можливо, сталася підміна понять, бо в деяких проектах коаліційних угод, принаймні, в тих, які готувалися за участю „Нашої України”, серед підстав розпуску коаліції і дострокового припинення повноважень уряду, дійсно є згадка про несхвалення державного бюджету – те, що могло засвідчити факт неспроможності коаліції. Навіть якщо бюджет на новий фінансовий рік не прийнятий, то це означає, що держава живе за принципами бюджету минулого року, але це не може бути підставами для розпуску парламенту”.

В.ТИМОЩУК також наголошує, що акти уряду, на випадок невідповідності їх програмі Президента, можуть бути лише зупинені Президентом, а не скасовані.

„У Конституція прямо сказано, що в такому випадку йдеться не про скасування або право вето на акти уряду, а про зупинення їх дії з одночасним зверненням до Конституційного суду”, сказав він.

При цьому, за словами політолога, Конституція не зв’язує таке зупинення з невідповідністю програмі Президента, мається на увазі лише невідповідність актів уряду Конституції та законам держави.

„Цілком очевидно, що в наших умовах програма Президента і позиції уряду можуть не співпадати. Помітно, що антикризова коаліція не зовсім поділяє цінності Президента, його бачення тих чи інших проблем, але основними політичними гравцями нині є парламентська більшість і відповідно уряд. З цим треба рахуватися”, - сказав В.ТИМОЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ в ефірі “5 каналу” висловив думку, що парламент буде розпущено в разі не ухвалення ним державного бюджету.

"Якщо коаліція розуміє всю пікантність своєї ситуації, то вона має враховувати позицію Президента і "Нашої України". Якщо цього не відбудеться, то цей варіант (розпуску) є ймовірним, але я бачу багато способів його уникнути", - зокрема зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Одним з варіантів недопущення такої ситуації він назвав діалог коаліції з блоком “Наша Україна”.