Яценюк не хоче «хизуватися м'язами»

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає участі очолюваної ним організації у виборах до Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV у понеділок пізно ввечері.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що не хотів би “переходити у розряд політиків”, які “хизуються м’язами” задля того, аби довести, хто сильніший.

“Якщо у Тернополі буде сформована дійсно справжня група людей у громадську організацію “Фронт змін”, за яку я готовий відповісти і які готові відповісти за Тернопільщину, то ми обов’язково будемо брати участь у виборчій кампанії”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що, беручи участь у виборчій кампанії, на перше місце не можна ставити особисті амбіції та намагання продемонструвати свій рейтинг, а пріоритетом мають бути інтереси людей, які проживають на цій території.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2008 року голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити обласну раду та провести дострокові вибори. Своє прохання він мотивував тим, що керівництво облради ігнорує рішення конференції блоку “Наша Україна”, прийняте у серпні 2007 року, щодо позбавлення повноважень 10 депутатів, які не ввійшли до складу фракції цього блоку, а також нехтує рішеннями обласної територіальної виборчої комісії, судових інстанцій, вимогами прокуратури щодо усунення цих порушень.

18 грудня Верховна Рада прийняла постанову про проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Як відомо, у кулуарах Верховної Ради точаться розмови щодо можливого перенесення дати виборів до Тернопільської облради. Однією з причин називають побоювання, що у ситуації, коли, зокрема, БЮТ втрачає рейтинг, участь у виборах до облради може дати можливість для “розкрутки” А.ЯЦЕНЮКА перед президентськими та можливими достроковими парламентськими виборами.