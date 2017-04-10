"Цинічне волевиявлення": Клімкін засудив "вибори" в окупованій Південній Осетії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що засуджує нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Рішуче засуджую нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9.04", - написав він.

Рішуче засуджую нелегіт. дії рос.окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9.04 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, у сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії, де 9 квітня відбулися організовані фактичною владою "президентські вибори", перемагає "спікер парламенту" Анатолій Бібілов.

Міністерство закордонних справ Грузії назвало нелегітимними "президентські вибори" і "референдум", які проходять в неділю, 9 квітня, в окупованій Росією Південній Осетії.

Грузинський МЗС також висловив думку, що спроба змінити назву найстарішого регіону Грузії і дати йому назву, схожу на назву одного із суб'єктів РФ – "Республіка Південна Осетія - держава Аланія", спрямована на підготовку підґрунтя для незаконної анексії регіону (мається на увазі назва російського регіону Республіка Північна Осетія - Аланія).

Зовнішньополітичне відомство в Тбілісі звинуватило Росію у торпедуванні зусиль щодо мирного врегулювання грузино-осетинського конфлікту і закликало Москву поважати норми міжнародного права і вивести свої війська з території Грузії.

Раніше в Держдепартаменті США засудили "вибори" і "референдум" у грузинських регіонах Південна Осетія і Абхазія. Вашингтон підтвердив свою прихильність територіальній цілісності Грузії.