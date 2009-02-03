Тимошенко запевняє, що друкарський станок не включала

Прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО заперечує використання емісійних грошей для перевиконання бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я хочу, щоб з такими питаннями зверталися до Національного банку. Уряд до Національного банку не має ніякого відношення, по Конституції заборонено втручатися у діяльність Національного банку”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вкотре заявила, що уряд перевиконав дохідну частину державного бюджету за рахунок податкових надходжень, а також за рахунок надходжень до загального фонду. “Крім того, на 22% перевиконано надходження до Пенсійного фонду за січень”, - додала вона.

“Я хочу сказати усім політикам в опозиції, у владі: хай не дестабілізують ситуацію. Доходи бюджету їдуть нормально, виплати пенсій і заробітних плат лікарям та вчителям у межах, встановлених бюджетом. І саме тому у них дестабілізація не вийде. Не треба грати на біді України, яка потрапила у світову фінансову кризу, як і будь-яка інша країна, і мародерствувати на цьому”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Секретаріату Президента, станом на 21 січня ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло лише 3,5 млрд. грн. із запланованих 16,138 млрд. грн. Водночас витрати загального фонду були здійснені на рівні 9,891 млрд. грн., що становить 56% від планового показника на січень.

За словами першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА, фінансування витрат на 4,2 млрд. грн. відбулося за рахунок залишків Єдиного казначейського рахунку, а 2,1 млрд. грн. – за рахунок перехідних залишків з 2008 року.

За даними Секретаріату Президента, на сьогодні пряма заборгованість бюджету із заробітної плати та соціальних виплат становить близько 130 млн. грн. “Ця цифра збільшуватиметься”, – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, нинішній галас навколо Національного банку України зумовлений не тільки бажанням змінити його керівництво, а й бажанням уряду отримати доступ для здійснення емісії незабезпечених коштів для покриття дефіциту, а також недонадходжень податків і зборів до державного бюджету.