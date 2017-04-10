Порошенко вручив "Зірку Героя" батькам оперного співака Василя Сліпака, який загинув у зоні АТО

Президент Петро Порошенко зустрівся з батьками Героя України, учасника антитерористичної операції, відомого оперного співака Василя Сліпака – Надією Василівною та Ярославом Володимировичем.

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Як повідомила прес-служба глави держави, президент вручив їм «Зірку Героя», якою посмертно був відзначений Василь за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Порошенко відзначив, що ділянка, де ніс службу Сліпак, була важливою для українського війська, і саме завдяки його подвигу її вдалося зберегти. «Це надзвичайно важлива для України ділянка біля селища Луганське в напрямку Логвинового, коли з боку Дебальцевого на частину Збройних сил України був здійснений напад. Як справжній герой, він підняв наші війська в контратаку, ми закріпилися на позиціях. Він своїм життям, своїм героїчним вчинком врятував десятки життів наших солдат», - наголосив президент.

На переконання глави держави, унікальність подвигу Сліпака не лише у його мужності та відданості рідній землі, а й у тому, що заради захисту України він покинув комфортне життя відомого співака в Парижі і пішов добровольцем захищати країну. «Коли у нас є такі герої, як Василь, з таким духом, з такою силою, з такою любов’ю до Батьківщини і з таким прикладом життя – ми є непереможні», - підкреслив Порошенко.

Також президент висловив переконання, що героїчний характер Василя сформувався саме завдяки патріотичному вихованню сім’ї. «Позивний вашого сина був «Міф». Сьогодні цей позивний і ім’я вашого сина знає вся країна. Сотні українських хлопців хочуть бути схожими на нього», - сказав Порошенко.

«Коли Україна і український народ складається з таких патріотів, як Василь Ярославович – ми є непереможними», - ще раз наголосив президент.