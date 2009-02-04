Ющенко готовий дати ВР власний проект змін до держбюджету-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий представити у парламенті власний законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Розуміючи загрозливість економічної ситуації, Віктор ЮЩЕНКО готовий представити у парламенті власний проект змін до бюджету, якщо в уряді не вистачить політичної волі визнати необхідність корекції політики і внести зміни до держбюджету», - заявила І.ВАННИКОВА.

Вона додала, що Президент готовий і надалі сприяти вирішенню кризових питань.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО наполягає на необхідності внести зміни до держбюджету-2009.

31 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд не планує переглядати державний бюджет на 2009 рік протягом півроку. Вона підкреслила, що бюджет цілком повноцінний, і, судячи з результатів січня, він виконується.

3 лютого вона наголосила, що перегляд держбюджету можливий тільки у разі його невиконання чи перевиконання.