Ющенко готовий дати ВР власний проект змін до держбюджету-2009
...якщо в уряді не вистачить політичної волі
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
«Розуміючи загрозливість економічної ситуації, Віктор ЮЩЕНКО готовий представити у парламенті власний проект змін до бюджету, якщо в уряді не вистачить політичної волі визнати необхідність корекції політики і внести зміни до держбюджету», - заявила І.ВАННИКОВА.
Вона додала, що Президент готовий і надалі сприяти вирішенню кризових питань.
Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО наполягає на необхідності внести зміни до держбюджету-2009.
31 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд не планує переглядати державний бюджет на 2009 рік протягом півроку. Вона підкреслила, що бюджет цілком повноцінний, і, судячи з результатів січня, він виконується.
3 лютого вона наголосила, що перегляд держбюджету можливий тільки у разі його невиконання чи перевиконання.