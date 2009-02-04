80% українців вважають, що державі необхідна сильна рука

Переважна більшість – 80% громадян України вважають, що державі необхідна “сильна рука”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження громадської думки “Протестні настрої. Січень-2009”, проведеного компанією “Research&Branding Group”, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

“Переважна більшість українців погоджуються із твердженням, що країні необхідна “сильна рука””, - констатував соціолог компанії Євген КОПАТЬКО.

Водночас, як засвідчили дані опитування, лише 36% громадян готові при цьому, заради стабілізації в країні, прийняти деякі обмеження громадянських свобод.

При цьому соціологи зазначають, що 60% жителів усіх регіонів країни очікують на появу в Україні якісно нової політичної сили.

“Близько половини опитаних у цілому готові проголосувати за таку політичну силу на виборах Верховної Ради”, - зазначив Є.КОПАТЬКО.

Дослідження проводилося з 20 по 30 січня 2009 року в усіх областях України і АР Крим методом особистого інтерв’ю. Загалом було опитано 2077 респондентів, що представляли доросле населення. Очікувана середня похибка вибірки складає 2,2%.