Полторак обговорив з конгресменами США можливість надання Україні оборонної зброї

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив з членами Комітету з питань Збройних сил Палати представників Конгресу США питання можливості надання Україні оборонної зброї.

Про це Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Сполучені Штати Америки зацікавленні в успіхах України та ефективних реформах.

«Під час сьогоднішньої зустрічі представники Конгресу США, що є членами Комітету Збройних сил, підтвердили свою чітку позицію щодо підтримки України у нашій боротьбі за територіальну цілісність та висловили захоплення сміливістю та відважністю українських військових, які протистоять ворогу», - написав міністр.

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Він зазначив, що в ході зустрічі з конгресменами обговорив поточну ситуацію на сході України, хід оборонної реформи та питання можливості надання Україні оборонної зброї.

«Вдячний Уряду Сполучених Штатів та всьому народу за послідовну підтримку», - додав Полторак.