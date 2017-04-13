Клімкін назвав ракетний удар США по аеродрому в Сирії важелем впливу на Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав ракетний удар США по аеродрому Шайрат у Сирії важелем впливу на Росію, яка підтримує режим президента Башара аль-Асада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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"Потрібно знайти реальні важелі, якими вплинути на Росію. В Сирії Сполучені Штати такі важелі знайшли. Крилаті ракети - це важелі. Тепер Європейський Союз має тримати солідарність зі Сполученими Штатами, оскільки солідарність - це найперше, що нам необхідно. А все інше - ми обов'язково про це домовимося з нашими друзями", - наголосив Клімкін.

Говорячи про те, яким чином Росія застосовує гібридні методи, Клімкін сказав, що необхідно "говорити про елементи реальної війни, яка ведеться Росією проти всього цивілізованого світу".

"Як хочете це називайте: третьої світовою, не третьою світовою. Це свідома війна, яка ведеться, починаючи від мілітарних методів, як це у нас на Донбасі, і як у Криму, як у Сирії, і до пропаганди, до чого Росія тільки не веде", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини, 6 квітня у місті Латамінах від хімзброї загинули ще кілька людей і десятки постраждали.

7 квітня США завдали ракетного удару по авіабазі Шайрат в Сирії у відповідь на атаку з використанням хімічної зброї на сирійські міста. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» було випущено з есмінців у східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави на порушення норм міжнародного права під надуманим приводом» і заявили, що російські військові продовжать «надавати допомогу» сирійській армії.