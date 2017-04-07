У НАТО заявляють, що на досвіді України вчаться боротися з гібридними загрозами

НАТО на українському досвіді вчиться протистояти гібридним загрозам, заявляє заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер, як повідомляє "Радіо свобода".

«Протягом останніх трьох років Україна є мішенню для тих, хто розв’язав гібридну війну. Ми бачимо ці гібридні прояви у Криму і на Донбасі. Мене вражають темпи нарощування можливостей молодих військових із протистояння загрозам на сході України. НАТО вчиться боротися з гібридними проявами на українському досвіді», – сказала Ґоттемоллер 7 квітня на безпековому форумі в Києві.

Вона додала, що НАТО розробляє спеціальну платформу для боротьби з гібридними атаками.

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Раніше Ґеттемоллер назвала Україну «цінним партнером» НАТО і заявила що Київ сам має обирати шляхи для гарантування своєї безпеки. Крім того, вона наголосила, що НАТО і надалі надаватиме підтримку Україні.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці».

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб і сепаратистів.