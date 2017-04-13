Генпрокуратура повідомила про підозру заступнику голови ДФС Київщини, якого піймали на зловживанні службовим становищем

Генеральна прокуратура повідомила про підозру заступнику голови Головного Управління ДФС у Київській області, якого викрили на зловживанні службовим становищем. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Зазначається, слідство встановило, що «правоохоронець шляхом зловживання владою та службовим становищем, діючи на користь ряду юридичних осіб, підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, внаслідок чого незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати обов’язкових платежів, чим спричинив наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму понад 12 млн грн».

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Наразі органом досудового розслідування заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.

Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.