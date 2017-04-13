Генпрокуратура повідомила про підозру заступнику голови ДФС Київщини, якого піймали на зловживанні службовим становищем
Через рішення чиновника до держбюджету не надійшло 12 мільйонів гривень.
Генеральна прокуратура повідомила про підозру заступнику голови Головного Управління ДФС у Київській області, якого викрили на зловживанні службовим становищем. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.
Зазначається, слідство встановило, що «правоохоронець шляхом зловживання владою та службовим становищем, діючи на користь ряду юридичних осіб, підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, внаслідок чого незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати обов’язкових платежів, чим спричинив наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму понад 12 млн грн».
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Наразі органом досудового розслідування заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.
Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».
7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.
16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.