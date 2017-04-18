Кремль відправить в "ДНР" і "ЛНР" "фахівців" для активізації антиукраїнської пропаганди - ІС

Російські куратори в «адміністраціях голів» «ДНР і ЛНР» повідомили про вимогу адміністрації президента РФ щодо активізації цілеспрямованої інформаційно-пропагандистської роботи на підконтрольних Україні територіях (насамперед – з цільовою аудиторією в Донецькій і Луганській областях), з використанням підконтрольних бойовикам ЗМІ, соцмереж, агентури на прифронтових територіях.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», пріоритетні пропагандистські теми – успіхи і досягнення в реалізації Гуманітарної програми за возз'єднання народу Донбасу», негативна соціально-економічна ситуація на підконтрольній Києву території, «зростання невдоволення українськими військовослужбовцями діями свого командування і української влади в цілому». З метою реалізації даної задачі очікується прибуття найближчим часом в Донецьк і Луганськ додаткових груп «фахівців» з РФ.

Читайте такожПорошенко: пропаганда РФ хоче підірвати основи європейського дому та віру в демократичні цінності

У той же час, в середовищі керівництва телеканалу "Оплот ТВ", що здійснює мовлення на тимчасово окупованій території Донецької області і підконтрольний ватажкові «ДНР» А. Захарченко, відзначається зростання невдоволення відсутністю фінансування цього медіа-ресурсу з бюджету «ДНР». Зокрема, з липня 2016 року "Оплот ТБ" переведений в «державну власність ДНР», однак не перебуває на балансі даного формування і не отримує "бюджетного фінансування". Епізодично фінансову підтримку надають «благодійники» з РФ, проте цих коштів вкрай недостатньо. В зв'язку з чим відмічаються відкриті відмови керівництва телеканалу виконувати розпорядження «міністерства інформації ДНР».