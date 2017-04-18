Луценко представив нового прокурора Рівненщини

Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив Богдана Подубинського як нового прокурора Рівненської області.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у соціальній мережі Facebook.

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Вона зазначила, що на цій посаді Подубинський замінює Олега Соболя, якого наказом переведено у Чернівецьку область.

За словами прес-секретаря, представляючи нового керівника обласної прокуратури, Луценко наголосив, що відбулася «технічна заміна», бо Чернівецька область нині потребує серйозної боротьби з «тамтешньою мафією».

«Ситуація там критична. Чернівецька область потребує порядку. В першу чергу, це пов’язано з контрабандою та вивозом лісу. Власне, контрабанда існує в багатьох областях, але такої відкритої я не бачив навіть на Одещині чи Харківщині. Тому я прийняв рішення відправити пана Соболя саме в Чернівці. Думаю, що всі підтвердять, що за цей час до нього не було зауважень з точки зору порядності. Впевнений, що він впорається з викликами, які йому поставить чернівецька контрабанда», - підкреслив Луценко.

«Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю, як він працює. На Рівненщині нині врегульована ситуація з видобутком бурштину. Новий керівник працюватиме й надалі в цьому напрямку», - додав Луценко.