Заступник Авакова вразив безграмотним постом, але вже встиг виправдатися

16:31, 18 квітня 2017
Політика
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Троян вразив безграмотністю.

Троян написав пост з низкою помилок / facebook.com/vadim.troyan

Заступник міністра внутрішніх справ України, заступник голови Нацполіції Вадим Троян вразив користувачів Facebook своїм безграмотним постом у соцмережі.

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У повідомленні, опублікованому Трояном про "Ігри нескорених" - кросфіт-змагання для поранених бійців АТО та людей з інвалідністю, - низка помилок.

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Проте згодом він відредагував текст та опублікував його без помилок. А в коментарі під постом Троян почав виправдовуватися: "Писав з телефона. Та по наших дорогах їхав в автомобілі. Вже виправляю, дякую".

Раніше переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації, народний депутат Олексій Савченко виконав конкурсне завдання швидше за інших конкурсантів, але припустився численних помилок.

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Теги: #Аваков#Троян#помилки