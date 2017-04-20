Російському журналісту Джазояну заборонено в’їзд до України на три роки

Секретареві Союзу журналістів Росії (СЖР) Ашоту Джазояну заборонено в’їзд до України.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит Незалежної медіа-профспілки України.

Як зазначається у відповіді СБУ, в’їзд Джазояну заборонено за систематичні порушення українського законодавства щодо перетину кордону України під час візитів до окупованого Криму.

У медіа-профспілці зауважили, що згідно з отриманою відповіддю, СБУ визнала достатньою наявну інформацію щодо дій Джазояна для встановлення факту про вчинення ним суспільно-небезпечного діяння, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, на підставі чого і винесено постанову про заборону Джазояну в’їзду в Україну терміном на три роки.

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Нагадаємо, 11 травня 2016 року Незалежна медіа-профспілка України поширила публічну заяву, якою звернула увагу міжнародних партнерів, Союзу журналістів Росії, Генеральної прокуратури України щодо протиправних дій з боку секретаря СЖР Джазояна.

У відповідь СЖР на своєму офіційному сайті оприлюднила власну заяву, в якій наявні публічні заклики, що містять у собі посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Зокрема, в документі за підписом секретаріату СЖР фактично було визнано законність окупації частини території України: «СЖР вважає своїм обов'язком нагадати закордонним партнерам про те, що відповідно до законодавства Російської Федерації Крим є суб'єктом РФ ... Наша позиція незмінна - для журналістики не існує кордонів».