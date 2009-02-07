Литвин та Янукович з’ясовували, хто з ким цілується

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в разі висловлення парламентом недовіри уряду в Україні почалася б анархія. Про це він сказав в ефірі каналу “Інтер.

За словами голови ВР, у разі відправлення 5 лютого уряду у віставку в Україні була б “анархія - мати порядку”, оскільки Кабінет міністрів України виконував би обов’язки, а до ВР “взагалі ніхто б не приходив, ніхто б не працював”.

В.ЛИТВИН вважає, що розгляд питання в парламенті про ситуацію в країні та дії влади в умовах кризи було зведено до з’ясування “політичних рахунків на фоні виснаженої до межі України”. Він додав: “ми продовжуємо ту практику, яка була започаткована в 1985 році, коли ГОРБАЧОВ дозволив говорити і ми до цього часу говоримо безупинно, але жодних рішень не приймаємо”. Він зазначив, що необхідно не закликати до проведення “круглого чи до квадратного столу” (В.ЯНУКОВИЧ запропонував провести круглий стіл щодо досягнення домовленостей про проведення дострокових президентських і парламентських виборів - УНІАН), а спільно виробляти рішення. Він наголосив, що від опозиції не пропонується програма виходу з кризи.

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні “країна хвора” і можна сперечатися хто її “довів до хвороби”. В той же час він додав, що не доречно говорити як і біля “ліжка хворої людини”, що “тобі погано і ти завтра будеш помирати”, бо це як мінімум аморально. Він вважає, що потрібно працювати над виведенням країни з кризи спільно. “Треба припинити аморальщину по відношенню до країни”, - додав голова ВР.

В ефірі виникла дискусія між В.ЛИТВИНОМ та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Відповідаючи на звинувачення В.ЯНУКОВИЧА щодо провальної роботи уряду, очолюваного Юлією ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН запитав, чи така ж точка зору була у Партії регіонів, коли вони 8 грудня “були за крок” до підписання коаліційної угоди з БЮТ. У відповідь В.ЯНУКОВИЧ закликав “не робити заяв як на Одеському привозі”. Він зазначив, що не треба казати на всю країну “хто з ким цілується”. “Ви цілуєтесь і ми вам не заздримо”, - додав лідер Партії регіонів. На його думку, некоректною є розмова про те “з ким збиралися чи не збиралися підписувати щось”.