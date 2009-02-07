Литвин буде за дострокові вибори до ВР за однієї умови...

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН готовий підтримати ініціативу щодо проведення дострокових виборів до парламенту, за умови відмови від участі в них політичних сил, які є сьогодні у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав учора в ефірі каналу “Інтер”, коментуючи ініціативу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про проведення дострокових виборів, зокрема до парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, такі вибори можна провести, якщо “всі, хто є у Верховній Раді України не будуть брати участь у повторних виборах”. На його думку, в іншому разі, “зміняться тільки відтінки, а все решта залишиться так як воно є”.